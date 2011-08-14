Süs boyalarında ağır metal tespit edildi

T24 - Sağlık Bakanlığı, Çin ve Kuzey Kore’den gelen özellikle eğlence amaçlı, çocukların yüzlerini süslemede kullanılan boyalarda ağır metal tespit etti.



Satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılmasına karar verilen boyaları alan vatandaşlar boyaları kullanmamaları konusunda uyarıldı. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Ercan Şimşek’in verdiği bilgiye göre, kozmetik ürünleri AB ülkeleri mevzuatı gereği Sağlık Bakanlığı’ndan onay almadan, ruhsatlandırılmadan ithal ediliyor. Ancak bu ürünler sürekli “bakanlıktan onaylı” diye satışa sunuluyor. Oysa ürünler ülkeye girdikten sonra Bakanlıkça rastgele numune alınarak ya da vatandaş şikâyetleri dikkate alınarak inceleniyor. Sağlığa zararlı olanlar derhal toplatılıyor. İlgili firmalara ise ceza veriliyor. Şimşek’in açıklaması şöyle:

Ağır metal tespit edildi



Son denetimlerde kırtasiyelerde satılan ve kozmetik ürün olarak değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerin test sonuçlarında, genellikle çocuklarımız için kullandığımız ama zaman zaman tiyatro sanatçılarının da kullandığı yüz dekor malzemeleri ile boyaların bazılarında ağır metal tespit ettik. Bu boyaların Çin ve Kuzey Kore menşeli olduğunu belirledik. Bu nedenle vatandaşlarımızı özellikle bildik markaları tercih etmeleri ve merdiven altı olmayan güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyoruz.

Denetim dairesi kuruldu



Bugüne kadar piyasa gözetim ve denetim işini etkin biçimde yapmaya çalışıyorduk, ama gördük ki sektördeki ürün çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Hal böyle olunca Bakan Akdağ, bu alana daha çok önem vermemizi istedi. Bir ay önce İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde Piyasa Gözetimi Denetimi Daire Başkanlığı kuruldu. Artık denetimler çok daha etkin olacak.