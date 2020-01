Süryanilerin futbol takımı ilk maçını oynadı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde yaşayan Süryanilerin 23 yıl aradan sonra kurduğu Turabdinspor\'un futbol takımı, Mardin 2\'nci Amatör Ligi\'ndeki ilk maçını sahasında Kızıltepe Spor Lisesi ile oynadı. Avrupa\'dan da birçok Süryani ailenin Midyat\'a gelerek izlediği ve ilklere sahne olan karşılaşmayı, ev sahibi 4-0 kazandı.

Midyat\'ta yaşayan Süryanilerin kurduğu Turabdinspor\'un futbol takımı, sezonun ilk maçında futbolseverlere birçok ilki yaşattı. 1984 yılında kurdukları Telkarispor Futbol Kulübü\'nün 1994 yılında Avrupa\'ya yaşanan göçler nedeniyle kapanmasından 23 yıl sonra Midyat Turabdinspor adıyla yeni bir kulüp kuran Süryaniler, futboldaki ilk maçında sahasında Kızıltepe Spor Lisesi\'ni ağırladı. Mardin 2\'nci Amatör Ligi\'ndeki mücadelede, Midyat Turabdinspor, sahasında rakibini 4-0 yenerek ilk galibiyetini de aldı.

Midyat Turabdinspor Teknik Direktörü Yılmaz Demir ve Kızıltepe Spor Lisesi Teknik Direktörü Lokman Zankırtlı, maç öncesi, kardeşlik ve barış adına beyaz güvercinler uçururken, Turabdinspor takımı oyuncuları da hakemlere ve rakip takım oyuncularına gül dağıttı. Diyarbakır, Mardin ve Midyat\'ın köylerinin yanı sıra Avrupa\'dan da gelen birçok Süryani aile ve çok sayıda Müslüman futbolsever, büyük bir heyecanla maçı birlikte izledi.

Midyat Turabdinspor Kulübü Başkanı Mesut Aslan, maç öncesi yaptığı konuşmada, \"Bugün çok güzel bir gün. Bugün ilk maçımıza çıktık. İnşallah maçımızı alacağız. Bugün kardeşlik için bu maça çıkmışız. Gördüğünüz gibi Kürt, Mıhellemi-Arap, Süryani arkadaşlar hep birlikteyiz ve bugün Süryaniler için çok güzel bir gündür. 20-25 senedir biz Süryanilerin takımı yoktu. Biz de dedik ki artık spora da başlamalıyız, kardeşlik için bu işi yapalım. Avrupa\'dan da bu maç için bugün uçak biletlerini kesip geldiler. Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe; her yerden gelmişler. Onlar da bizimle ve heyecanlılar, bu sene şampiyon olmamızı istiyorlar. Fair play\'in sadece sözde kalmaması ve kardeşlik için sahaya çıktık. Bu güvercinler de barış sembolüdür, onun için uçurduk. Bugün gördüğünüz gibi kardeşlik var. Taraftarlar futbolcular birlikteler. O güller de barışımız gibidir\" dedi.

Maçı izlemeye gelen Midyat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Hüseyin Tunç da ilçedeki futbol kulübü sayısının 3\'e çıktığını belirterek, gençlerin spora yönlendirilmesi açısından bu külüplerin büyük görevler üstlendiğini söyledi.

Almanya\'dan eşi ile birlikte maçı izlemek için gelen Süryani Gebro Seven, yaşadığı heyecanı tarif edemediğini belirterek, \"Bugün futbolu izlemeye geldik. Çok güzel. Eski zamanları, bundan 50-60 yıl öncesini hatırladım. Midyat\'ta böyle maçlar vardı. O günler hatırama geldi\" diye konuştu. Eşi Yıldız Seven de hasta olmasına rağmen maçı izlemeye geldiğini ifade ederek, \"Biz çok sevindik. İnşallah böyle devam eder. Böyle iyidir. Muhabbet daima iyidir, diyalog iyi bir şeydir. 50 senedir buradan gitmişiz; Kürtçeyi unutmuşuz. Fakat çok sevindik ve bundan dolayı geldik. Bugün ben hastaydım da gençlerimiz için yine de geldim\" dedi.

Süryani telkari gümüş ustası Murat Aslan ise Müslüman, Hristiyan ve Ezidiler ile birlikte birinci lige çıkmayı arzuladıklarını anlatarak, \"Birlikte bir takım kurmuşuz. Müslüman, Süryani, Ezidi bizim için fark etmez hepimiz kardeşiz. Birlikte birinci lige kadar çıkacağız\" ifadelerini kullandı.

Midyatlı eski amatör futbolcu Ata Geçer ve Hekim Arslan da ilçede futbol altyapısının gelişmesi gerektiğini belirterek, kulübün kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI