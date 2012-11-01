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Politika

'Süryanilere ders kitaplarında ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler olduğu gibi duruyor'

CHP'li Özgündüz, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

01 Kasım 2012 17:45

Hülya KARABAĞLI / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde Süryani vatandaşlarını işbirlikçi ve hain olarak gösteren ders kitaplarında bir değişiklik yapılmadığını söyledi. Konuyu  Meclis gündemine taşıyarak  Milli Eğitim  Bakanı  Ömer Dinçer’e yanıtlaması istemiyle  soru önergesi veren  Özgündüz, “  Bizzat tarafınızdan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından yukarıda belirtilen ifadelerin silineceği sözü verilmesine rağmen, bu ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler neden kaldırılmamıştır” dedi.

 

(Y) Ezidilik ve Zerdüştlük tahkir (aşağılama) edildi

 

Ali Özgündüz,  önerge gerekçesinde, “ AKP Hükümetleri dönemlerinde ülkemizdeki farklı dini ve etnik kökenden yurttaşlarımız çeşitli kez hedef haline getirilmiş ve ötekileştirilmiştir. Bizzat Sayın Başbakan tarafından birçok kez meydanlarda Alevilik yuhalatılmış, (Y)Ezidilik ve Zerdüştlük gibi farklı inançlar tahkir edilmiştir. Ötekileştirilen, tahkir edilen ve iftiraya uğrayan diğer bir kesim de bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan Süryani yurttaşlarımızdır.

 

Hain, işbirlikçi ifadeler korunuyor

 

Süryanilere Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı’nın imzasıyla gönderilen yazıda 2012-2013 için hazırlanacak ders kitaplarında gerekli düzeltmelerin yapılacağı açık bir şekilde dile getirilmiştir. Tüm bu olanlara rağmen, bu eğitim-öğretim yılında 10. sınıf öğrencilerine okutulacak tarih kitaplarına bakıldığında, Süryanilerin “hain”, “işbirlikçi” olduğu biçimindeki nefret suçu kapsamında değerlendirilecek ifadelerin varlığını koruduğu görülmektedir”. Bakan Dinçer’e yöneltilen  sorular şöyle:

Nefret suçu kapsamındaki kitabı kim yazdı?

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan kitaplar hangi işlemlerden geçmektedir? Yazım-denetim-dağıtım aşamalarında hangi birimlerce işlemler yapılmaktadır?

-Bahsi geçen ifadelerin olduğu kitap kim ya da kimler tarafından yazılmıştır?

-Nefret suçu kapsamında değerlendirilecek ağırlıkta, ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler kitaplar basılmadan önce herhangi bir denetimden geçmemiş midir?

-Bizzat tarafınızdan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından yukarıda belirtilen ifadelerin silineceği sözü verilmesine rağmen, bu ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler neden kaldırılmamıştır?

-2012-2013 eğitim-öğretim döneminin başlangıcı öncesinde yapılan birçok açıklamada hazırlanacak eğitim-öğretim müfredatında yer alacak tarih ve din kitapları için konunun uzmanlarına danışılacağı ve birçok yerden yardım alınacağı dile getirilmiştir. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Hangi uzmanlardan hangi konularda destek alınmıştır? Bu alınan bilgi ve destekler hangileri kitaplarda kullanılmıştır? 

 

Denetimden geçtiyse  bu ifadeler niye var?

 

-Kitaplar basılıp dağıtılmadan önce denetimden geçtiyse bu ifadeler nasıl görmezden gelinmiştir? Bu konuda sorumluluk sahibi yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bahsi geçen konu kapsamında görevden el çektirilen kişi ya da kişiler var mıdır?

-Daha önce bizzat Sayın Başbakan tarafından farklı dini ve etnik kökendeki yurttaşlarımıza karşı çeşitli ifadeler kullanıldığı basın yayın organlarına yansımıştı. Bahsi geçen kitaptaki ifadelerle bu açıklamalar Hükümetinizin farklı dini ve etnik kökenden yurttaşlarımıza karşı yaklaşımını mı yansıtmaktadır?

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