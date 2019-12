-Süryanilerden tarih kitabına tepki MARDİN (A.A) - 02.10.2011 - Mardin'deki 14 Süryani derneği yaptığı ortak açıklamada, Süryanilerin tarihin hiçbir döneminde devlete karşı kalkışma bağlamında olumsuz bir yaklaşım ve akım içinde olmadığını bildirdi. Aralarında Mardin Süryani Metropolitliği, Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği ile Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı'nın da bulunduğu 14 dernek tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Süryanilerin, antik Mezopotamya organik kültürün devamı Hristiyan bir halk olduğu ve tarihte, Doğu-Batı kültürünü beslemiş, Doğu kültürünün ana dinamiği olarak insani düşüncenin gelişmesine önemli katkılar sunduğu belirtildi. Açıklamada, ilköğretim 10'uncu sınıf tarih dersi kitabında, Süryanilere yönelik olumsuz ifadeler yer aldığı savunularak, şöyle denildi: ''(Süryanilerin) Tarihin hiçbir döneminde devlete karşı kalkışma bağlamında olumsuz bir yaklaşımları ve akımları olmamıştır. Aksine, her zaman ve her koşulda dürüst ve samimi davranmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan farklı kültürlerin evrensel kardeşlik değerleri çerçevesinde yaşamaları için öncelikle bu farklılıkların birbirlerini doğru tanıması gerektiğine inanmaktayız. Bizler özellikle son yıllarda Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile hız kazanan demokratikleşme adımlarını oldukça olumlu görüyor ve destekliyoruz. Yalnız yasaların değişimi bir başlangıç ama yeterli değildir.'' Söz konusu ders kitabındaki ifadelerin ideolojik yorumlardan ziyade objektif bilgilere dayanılması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bizim isteğimiz bu ders kitabının bir an önce müfredattan çıkartılmasıdır. Eğer ders kitaplarında Süryaniler tanıtılacaksa, biz bunu çok olumlu buluyoruz. Bu Süryani halkının dili, edebiyatı, kültürü üzerinden olmalı ve bu konuda Süryanilere de danışılmalıdır. Ülke olarak hassas bir dönemeçten geçiyoruz. Her zamandan daha çok olumlu yaklaşımlara ve odaklanmalara ihtiyaç duymaktayız. Sağduyulu ve sorumlu davranmanın bir gereği olarak, olumsuz koşullanmalara meydan vermemek için toplumsal algılamaya olumlu katkı bağlamında bu duyarlılığımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz.''