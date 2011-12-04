'Süryaniler Türkiye'nin asli çocukları'

T24 - Almanya'daki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Köln kentinde Antakya Arap Ortodoks Aziz Dimitrious Kilisesi ile Kadim Süryani Cemaatine ait Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde Hristiyan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.



Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mor Gabriel Manastırı konusunda art niyet aranmamasını isteyerek, orada yaşanan sorunun tamamen hukuki olduğunu söyledi.



Mor Gabriel Manastırında bir el koyma elinden alma teşebbüsünün olmadığını dile getiren Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de orman alanlarının anayasa koruması altında olduğunu, yaşananların tamamen bu çerçevede yaşandığını ifade etti.



Aynı durumun bir camide olması durumunda yine aynı şekilde hareket edileceğini belirten Davutoğlu, manastırın halen kullanımda olduğunu ve ebediyete kadar da kullanılacağını ümit ettiğini ifade etti.



Süryaniliğin Protestanlığa göre daha kadim bir mezhep olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Süryaniler için hiç eskimeyecek bir vatan olduğuna dikkati çekti, Arami dili ile kültürünü Köln'de yaşatan Süryanilere de teşekkür etti.



Davutoğlu, Süryanilerden Türkçe'yi unutmamalarını da isteyerek, bundan 20 yıl sonra başka bir Dışişleri Bakanının ziyarete geldiğinde Türkçe anlaşabilmesini umduğunu söyledi.



Antakya Arap Ortodoks Aziz Dimitrious Kilisesinden Musa Çiftçioğlu, Bakan Davutoğlu'na kendilerini ilk defa ziyaret eden Dışişleri Bakanı olması hasebiyle cemaat adına teşekkür etti.

Bakan Davutoğlu kilisede mum yaktı ve Meryem Çiftçioğlu adlı yaşlı kadının elini öptü.



Davutoğlu bugünkü kilise ziyaretlerinin müstesna bir ziyaret olduğunu belirterek, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının dini, mezhebi ne olursa olsun kendilerinin kardeşleri olduğunu belirtti.



''Sizin derdiniz bizim derdimizdir'' diyen Davutoğlu, bu vatandaşların Türkiye'nin asli çocukları olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin anlayışında üvey evlat anlayışı olmadığını ifade eden Ahmet Davutoğlu, ''Hepimiz aynı ailenin bireyleriyiz'' dedi.



Suriye'nin kardeş toprakları olduğunu belirten Davutoğlu, bir kardeş kavgasının yaşanmaması için 9 yıldır en iyi ilişkileri kurduklarını ve son 9 aydır da telkinlerini sürdürdüklerini ifade etti.







