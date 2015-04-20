Süryaniler Seyfo'nun 100. yılında 100 saatlik açık grevine başlıyor

1915’te katledilen Süryaniler için yapılacak açlık grevi bugün başlıyor. Tarihte ilk defa, Süryani halkı tarafından, '1915 Süryani Soykırımı' (Seyfo) için açlık grevi yapılacak.

Bugün (20 Nisan) saat 11.00’de, Süryanilerin katledildiği Mardin Midyat'taki Turabdin bölgesinde başlayacak açlık grevi 100 saat (4 gün) sürecek.

Agos'ta yayımlanan habere göre, Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) lokalinde düzenlenecek grev sırasında gün boyu halktan ziyaretler kabul edilecek.

1915’te 500 bin Süryani’nin öldürüldüğü tahmin ediliyor.