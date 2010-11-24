Süryaniler İstanbul'a 2'nci kiliseyi istiyor

T24 - Süryani metropolit Yusuf Çetin, 20 bin Süryani'nin yaşadığı İstanbul'da, 1884'te kurulan kilisenin ihtiyaçları karşılamadığını belirtti. Çetin, kente ikinci kilise kurulması için hükümetten destek istedi.



Süryani metropolit Yusuf Çetin, İstanbul'da 20 bin Süryani'nin yaşadığını, ikinci bir kilisenin ihtiyaç olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) işbirliğiyle İstanbul'da dün düzenlenen 'İstanbul 2010 İnanç Turizmi Zirvesi'nde gerçekleştirilen "Geçmişte ve Günümüzde İstanbul'un Kültürel Önemi" konulu oturuma Türkiye'deki azınlık cemaatlerinin dini liderleri katıldı.



İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Reisi ve Patrik Vekili Metropolit Yusuf Çetin, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Süryanilerin Doğu ve Güneydoğu'dan İstanbul'a göç ettiğini söyledi. Metropolit Çetin, İstanbul'da 1844'te kurulmuş tek bir kilise olduğunu belirtti ve sayıları 20 bini aşan cemaate yetmediğini vurguladı.

Çetin, "Binlerce yıldır kader birliği yaptığımız bu topraklarda, müracaat ettiğimiz halde maalesef İstanbul'da ikinci bir kiliseye sahip olmadık. Bu konuyla ilgili Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla temaslarımız devam ediyor. İbadet ihtiyacını karşılayacak ikinci bir kiliseye kavuşmak istiyoruz" dedi.



Göç merkezi talebi

Türkiye Keldani Katolik Cemaati Ruhani Reisi ve Patrik Vekili Francois Yakan ise, Kültür ve turizm Bakanlığı'ndan İstanbul'da ulusal veya uluslar arası göç ve kültür merkezi kurulmasını istedi.



