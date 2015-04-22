Süryaniler herkesi 24 Nisan'da ‘insani oruç’ tutmaya çağırıyor

100. Yıl Seyfo Komitesi, 'Süryani Soykırımı’nın (Seyfo) 100. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, Süryani Soykırımını Anma Komitesi üyesi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili adayı avukat Erkan Metin, Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuna Özdemir, İHD İstanbul Şubesi yöneticileri, Nor Zartonk aktivisiti ve HDP İstanbul Milletvekili Adayı Murat Mıhçı katıldı.

imctv'nin haberine göre basın açıklamasında bir konuşma yapan HDP milletvekili Metin, soykırım nedeniyle yaşanan travmanın yüzyıllardır nesilden nesile geçtiğini ve acı hatıralarla dolu bir trajedi haline geldiğini belirterek, “Bu da halklar arasında güvensizlik, kin ve nefret duygularının oluşmasına ve süreklileşmesi tehlikesiyle birlikte olası bir barışın önünde hep engel oldu” dedi.

'İşlenen suçları telafi edecek affettirici adımları atmaları barış için büyük önem taşımaktadır'

'Süryani Soykırımı'nın kabul edilmesinin halklar arasındaki dostluk ilişkileri açısından yeni bir sayfanın başlangıcı olacağına belirten Metin, şunları söyledi:

“Ayrıca 1915 soykırımında rol alan Kürt ve etnik grupların temsilcilerinin güven verici, samimi ve işlenen suçları telafi edecek affettirici adımları atmaları barış ve birlikte yaşam için büyük bir önem taşımaktadır.

'Sadece 1915 soykırımı değil diğer tüm soykırım mağdurlarını da bu şekilde anmış oluruz'

“Bunun yanında soykırım sürecinde Osmanlı İmparatorluğu ile hareket eden devlet ve güçlerin de özür dilemeleri, uluslar arası ve bölgesel düzeyde işlenebilecek yeni katliam ve insanlık suçlarının önüne geçecek ve demokrasiye hizmet edecektir. Dolayısıyla 100 yıldır devam eden inkara bir an önce son verilmesi gerekmektedir.

“Bu anlamda soykırımın sembolik günü sayılan 24 Nisan’da bu coğrafyada yaşayan tüm halkların bir günlük insani oruç tutmalarını öneriyorum. 24 Nisan’da bir günlük açlık, bir günlük oruç tutulması soykırım günlerinde bir şekilde sağ kalıp ama açlıktan canını yitiren insanları daha iyi anlamamıza belki de imkan tanıyacaktır. Sadece 1915 soykırımı değil bu coğrafyadan eksik edilmeyen tüm diğer soykırım mağdurlarını da bu şekilde anmış oluruz.”