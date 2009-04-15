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Yaşam

Süryaniler geri dönüyor

Yıllar önce göçtükleri Avrupa'dan dönmeyi düşünen Süryaniler Mardin Midyat'ta yöreye özgü kesme taşlardan 50 villa yaptırdı.

15 Nisan 2009 03:00

Yıllar önce göç ettikleri Avrupa ülkelerinden dönme kararı alan 50 Süryani, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yemişli köyüne yöreye özgü kesme taşlardan 50 villa yaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli nedenlerle bazı Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler, geri dönüş hazlıkları yapmaya başladı. Dönüş kararı alan 50 Süryani aile tarafından Midyat ilçesine bağlı Yemişli köyünde her biri 200 bin avroya mal olduğu belirtilen 50 villa inşa edildi. Köydeki kiliseyi de restore eden Süryanilerden bir bölümü tamamlanan evlerine gelerek yerleşirken, bir bölümünün de dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Almanya'da 20 yıl çalıştığını söyleyen Süryani Sabri Gezer, her şeyin para olmadığını belirterek, Almanya'daki yaşama adapte olamadığını söyledi.

Almanlarla yaşam tarzları, gelenek ve göreneklerinin farklı olduğunu belirten Gezer, "Almanya'da kaldığım süre içinde kimsenin evine gidemedik, kimsenin çayını içemedik. Biz böyle bir yaşantıyı benimsemiyoruz. İnsani ilişkilerin hepsi maddiyat üzerinde kurulmuş bir yaşam bize göre değil. Ben dönme kararı aldım, ama çocuklarım Almanlarla evlendi. Onların dönüşü biraz zor. Aç da kalsam, az para da kazansam ben burada yaşamaktan mutluyum" dedi.

‘Türkiye’nin AB’ye girmesini bekliyoruz’

Yemişli köyünde villa yaptıranlardan Aziz Akyüz (62) de İsveç'te 34 yıl çalıştığını belirtti. İsveç'te kaldığı sürece hep köyünün özlemini çektiğini ifade eden Akyüz, Avrupa'daki sosyal yaşamın dışında kaldıklarını söyledi.

Avrupa'daki Süryanilerin Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesini beklediklerini anlatan Akyüz, şöyle dedi:

"Bizim nesil Avrupa ülkelerinde yaşamaya uyum sağlayamadı. Her zaman köyümüzün, kentimizin özlemini çektik. Avrupa'da bulunan Süryaniler Türkiye'nin AB'ye girmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse hiçbir Süryani Avrupa'da kalmaz. Herkes köyüne kentine dönecek. Ben eşimle geldim, ama İsveç'te tıp doktoru olan iki oğlum var. Onların geri dönüşü biraz zor olacak. Ama her yıl turistik gezi için geliyorlar."

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