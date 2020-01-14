Süryani Rahip Sefer Bileçen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen bir operasyon sırasında düzenlenen ev baskınlarında Dibek Köyü'nde gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen tahliye edildi.

9 Ocak'ta yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan bir gün sonra "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanıp Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Bileçen için avukatı İlhan Doğan itiraz bulundu. Rahip, bugün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile birlikte farklı köylerden üç Süryani "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltılara ilişkin konuşan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "2018'de bir örgüt mensubu kaçarak teslim olmuş. Bu kişi, örgütteyken bu insanların evine gittiğini ve orada kalıp yemek yediğini iddia etmiş. Böyle bir şeyin olmayacağını herkes biliyor ve bu iftirayı kabul etmiyoruz. Böylesi bir ithamdan dolayı bu arkadaşlarımızın gözaltına alınması hiç hoş değil" demişti.