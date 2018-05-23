Süryani cemaatine ait 50 taşınmazın tapuları iade edildi

Süryani cemaatine ait olan ve Hazine’ye devri gerçekleşen ibadethane ve mezarlıkların iadesi başladı. Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen Kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi. Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi.

Süryani cemaatine ait olan ve Hazine’ye devri gerçekleşen ibadethane ve mezarlıkların iadesi yönünde yapılan yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasayı onaylamasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iade için süreci başlatacağı duyurulmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen kiliseler ve hazineye devredilen mülklerin tapuları Mor Gabrile Manastırı Vakfı'na geri verildi.