Süryani Cemaati'nde Mor Gabriel Manastırı'na ait malların iadesi sevinci

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun, Mardin\'in Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz mallarla ilgili Maliye Bakanlığı\'nda, masabaşında hata yapıldığını belirterek, bunların hak sahiplerine iade edileceği yönündeki açıklaması, Süryani Cemaati\'nde sevinçle karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun sabah saatlerindeki açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, kararın sevindirici olduğunu söyledi. Ergün, \"Çok olumlu, sevindirici bir açıklama olarak görüyoruz. Açıklama ile birlikte tapuların da gelmesini bekliyoruz. Tapuları aldığımız gün sevincimiz katlanacaktır. Tabiki bir yanlış olmuştur. Bu yanlışlığın ortaya çıkması ve bizzat sayın bakanımızın ağzından duymuş olmamız, bizi sevindirdi. Tabiki yasalar çıkıyor. Yasalar büyükşehirlerin olması için çıkıyor. Bu yasaların yanlış veya negatif yönü ortaya çıktığı zaman, bunu ortaya çıkarmak da önemlidir. Neticede gerçekten de bu yasanın çıkışıyla ilgili bir hata olmuştu. Mallarımız, mülklerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız ve mezarlıklarımız bunlar ilk olarak hazineye, daha sonra Diyanet\'e geçirilmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla Diyanet\'ten alınmıştı. Tapuları da Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne geçirilmişti. Şimdi sayın Başbakan Yardımcımızın mallarımızın iade edilmesi konusunu söylemesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Tabi ki tapuları aldığımızda da bu sorun ortadan kalkmış olacak ve gerçekten de bu konuda Cumhurbaşkanı ve hükümetin duyarlılık gösterdiğini biliyoruz. Bu konunun da Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi, arzuladığımız bir durumdu. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı\'nın gündemi çok yoğun, yükü çok ağır, Allah ona kuvvet ve güç versin, Allah onun yardımcısı olsun ki Türkiyemizi güzel idare etsinler ve bu konuda emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.

Malların 30 ayrı parçadan oluştuğunu,12\'sinin daha önce iade edildiğini belirten Kuryakus Ergün, şöyle konuştu:

\"Bu olay iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi 2008\'de çıkarılan tapu kadastro çalışmalarıyla birlikte çıkarılan bir sıkıntı vardı, Mor Gabriel arazileriyle ilgili. 2013 Eylül 30\'unda sayın Cumhurbaşakanımız demokratikleşme paketi içerisinde bu malların iade edileceğini açıklamıştı. Tabiki o açıklamalarından sonra 30 parçadan 12\'si iade edilmişti, 18\'i de duruyor. İkinci aşaması ise 2014\'te büyükşehir belediyesi oluşumuyla ortaya çıkmasıyla sorundur. Tabiki Mardin büyükşehir olunca, köy statüsü ortadan kalktığı için köylerimizde daha önce vakıflar adına tapu kaydı yapamadığımız için 2018\'e kadar, Ak Parti dönemine kadar bu haklarımız aktarıldı vakıflara. Daha önce yapılan kadastro tüzel kişiliği ortadan kalktığı için, bu mallar hazineye aktarıldı. Sayın bakanımız da dile getirdiği durum da budur. İnşallah çözülür ve bu sorun ortadan kaldırılmış olur. Tabiki memnuniyetle bu kararı karşılıyoruz.\"

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