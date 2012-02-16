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Survivor'ın ünlüler takımı belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına girecek isimleri belirledi.

16 Şubat 2012 13:45


T24 - Show Tv'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının yeni sezonuna katılacak isimler belli oldu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; mart ayında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlerine başlanacak yarışmaya katılacak kadronun kızları Nez, Almeda Abazi, Merve Büyüksaraç ve Sibel Tüzün...

Adaya gitmenin kendisi için başka yerde bulamayacağı bir deneyim olacağını belirten Sibel Tüzün, ’Bir ay gibi kısa bir zamanım var. Spor hocasıyla anlaşarak adaya gidene kadar kalan süreyi en iyi şekilde değerlendireceğim’ dedi.

Doğayla iç içe, zorlu şartların yaşanacağı yarışmaya katılan erkek ünlüler arasında en dikkat çeken isim ise Doğuş. Geçen aylarda elinde saksı tutarak çektirdiği çıplak fotoğrafını twitter’dan paylaşan Doğuş, açıklamalarıyla henüz adaya gitmeden yeni bir fenomen olma yolunda.

Show Tv’nin twitter sayfası üzerinden izleyicilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimle arasında Alp Kırşan ve Mustafa Topaloğlu’nun da olacağını açıklamıştı.

 

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