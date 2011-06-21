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Survivor'ı kim kazandı?

Show TV'de Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu "Survivor"ı Derya Büyükuncu kazandı.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Show TV'de Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu "Survivor"ı Derya Büyükuncu kazandı.

Kazanan belli oldu!

Dominik Cumhuriyeti'ndeki "Survivor adası"nda 70 günlük mücadele sona erdi. Yarışmadaki "özlü sözleriyle" hafızalardaki yerini alan Nihat Doğan da finalde elenmiş oldu.

Rakibini sonuçların açıklanmasının ardından tebrik eden Nihat Doğan, seyirciye de "Allah'ıma hamdolsun ki sizlerin oyuyla yenildim" dedi.

Aynı zamanda uluslararası pek çok başarısı olan yüzücü Derya Büyükuncu da bütün yarışmacılara teşekkür ederek, yüzme kariyeri bittikten sonra genç sporculara deneyimlerini aktaracağını belirtti.


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