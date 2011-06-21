Survivor'ı kim kazandı?

T24

Dominik Cumhuriyeti'ndeki "Survivor adası"nda 70 günlük mücadele sona erdi. Yarışmadaki "özlü sözleriyle" hafızalardaki yerini alan Nihat Doğan da finalde elenmiş oldu.Rakibini sonuçların açıklanmasının ardından tebrik eden Nihat Doğan, seyirciye de "Allah'ıma hamdolsun ki sizlerin oyuyla yenildim" dedi.Aynı zamanda uluslararası pek çok başarısı olan yüzücü Derya Büyükuncu da bütün yarışmacılara teşekkür ederek, yüzme kariyeri bittikten sonra genç sporculara deneyimlerini aktaracağını belirtti.