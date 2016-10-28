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Survivor'dan Kiralık Aşk'a transfer oldu

Ezgi Avcı'nın, nasıl bir rolle kamera karşısına geçeceği merak ediliyor

28 Ekim 2016 14:17

Star TV ekranlarında ilgiyle takip edilen Kiralık Aşk dizisine 'Survivor' yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Avcı katıldı.

Yeni sezona Seçkin Özdemir ve Müjde Uzman gibi oyuncularla "Merhaba" diyen Kiralık Aşk dizisine katılan Avcı'nın, nasıl bir rolle kamera karşısına geçeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

Ezgi Avcı kimdir?

Ezgi Avcı, 1995'te İstanbul da dünyaya gelmiştir. 2013 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. olmuştur. Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.

Yurt dışı danışmanlığı yapmak istiyor bu sebepten kendi şirketini kurmayı planlıyor. 1,80 boyunda ve 57 kilo ağırlığında olan Ezgi Avcı 2016 Ünlüler takımında yarıştı.
 

 

 

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