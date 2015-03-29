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Survivor'da Turabi'nin, Doğukan'a yaptığı hareketin cezası belli oldu

Turabi'nin yaptığı hareket sonrası Survivor'dan diskalifiye olu olmayacağı merak ediliyordu

29 Mart 2015 11:00

Survivor'da Ödül oyunu sonrası Doğukan Manço'nun yaptığı harekete çok sinirlenen Turabi Çamkıran, rakibinin üzerine yürüdü. Daha önce Acun Ilıcalı tarafından 3 kez ihtar edilen Turabi'nin bu hareket yüzünden Survivor 2015 'tan diskalifiye olacağı ileri sürüldü. Ancak Turabi'nin cezası bu hareketinin ardından ödül oyunundan diskalifiye olmak oldu.

Turabi'nin Doğukan Manço ile yaşadığı polemiğe ilişkin video şöyle:

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