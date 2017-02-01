T24 LogoT24 Logo
Magazin

Survivor'da tansiyon yükseldi, kavgayı yapımcı ayırdı

Serhat ve Eser birbirlerine girdi

01 Şubat 2017 00:01

Survivor'da börek ödüllü oyunların ardından yaşanan tartışmalarda sinirler gerildi. İki yarışmacı arasındaki tartışmanın dozu artınca, araya, programın yapımcısı Esat Yotunç girmek zorunda kaldı.

Duvar'da yer alan habere göre,  ödül oyununda bir araya gelen iki takımın kazanacağı ödül, börekti. İki takım da yarışmaya tüm gücüyle yüklendi, Yarışmayı kazanan taraf ise ‘gönüllüler’ oldu.

Börek ödüllü yarışmanın ardından Survivor’un iki oyuncusu Serhat ve Eser birbirlerine girdi.

Furkan’ın kaybettiği oyunun ardından tartıştıkları gözlenen ikiliyi ayırmak için takım arkadaşları zorlanıyor. Görüntülerde, programı yapımcısı Esat Yontuç’un da kavgayı ayırmaya geldiği gözleniyor.

Öte yandan dokunulmazlık oyunlarının oynandığı Survivor 2017’de dört eleme adayı belli oldu.

Gönüllüler Takımı’ndan Sadin ve Denisa’nın eleme adayı olarak belirlendiği Survivor 2017’de Ünlüler Takımı’ndan ise Seda ve Sabriye eleme potasına giren isimler oldu.

ETİKETLER

survivorkavgafurkanemre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24