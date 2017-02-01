Survivor'da tansiyon yükseldi, kavgayı yapımcı ayırdı

Survivor'da börek ödüllü oyunların ardından yaşanan tartışmalarda sinirler gerildi. İki yarışmacı arasındaki tartışmanın dozu artınca, araya, programın yapımcısı Esat Yotunç girmek zorunda kaldı.

Duvar'da yer alan habere göre, ödül oyununda bir araya gelen iki takımın kazanacağı ödül, börekti. İki takım da yarışmaya tüm gücüyle yüklendi, Yarışmayı kazanan taraf ise ‘gönüllüler’ oldu.

Börek ödüllü yarışmanın ardından Survivor’un iki oyuncusu Serhat ve Eser birbirlerine girdi.

Furkan’ın kaybettiği oyunun ardından tartıştıkları gözlenen ikiliyi ayırmak için takım arkadaşları zorlanıyor. Görüntülerde, programı yapımcısı Esat Yontuç’un da kavgayı ayırmaya geldiği gözleniyor.

Öte yandan dokunulmazlık oyunlarının oynandığı Survivor 2017’de dört eleme adayı belli oldu.

Gönüllüler Takımı’ndan Sadin ve Denisa’nın eleme adayı olarak belirlendiği Survivor 2017’de Ünlüler Takımı’ndan ise Seda ve Sabriye eleme potasına giren isimler oldu.