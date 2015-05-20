Survivor'da Kerem Bürsin sürprizi

Acun Ilıcalı'nın son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Kerem Bürsin'e Survivor için tekifte bulunduğu öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Şeref Meselesi dizisiyle oyunculuk kariyerindeki başarısını sürdürmeye devam eden ve dizinin final yapması sonrası boşa çıkan Kerem Bursin'e Acun Ilıcalı'dan 'Survivor' kancası geldi.

Dizinin bitimi ardından Amerika'ya giden Kerem Bursin'in geçen günlerde Acun Ilıcalı'yla ofisinde görüştüğü iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın, 'Önümüzdeki sezon seni Survivor'da görmek istiyoruz' diyerek teklifte bulunduğu öne sürülen Kerem Bürsin'in, teklife sıcak bakmadığı ve düşünmesi için zaman istediği iddia edildi.