Survivor'da ilk finalist Damla

Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda finale direkt gidecek isim Atakan'la karşılaşan Damla oldu.

Survivor 84. bölümde, yarışmacılar finale direkt gidebilmek zorlu bir mücadeleye girişti. Final sembolünün son oyununda Atakan ile karşılaşan Damla, Survivor finaline direkt katılacak isim oldu.

Survivor’da önceki akşam adaya bir kişi daha veda etti. Nagihan, Semih ve Yattara’nın SMS’e kaldığı konseyde, Yattara diğer isimlerden daha az oy alarak Survivor’dan elenmişti.

Survivor’da Yattara’nın adaya veda etmesinin ardından çok üzülen Nagihan buruk bir sevinç yaşadığını belirtiyor. Öte yandan Yattara’nın gidişi ile birlikte Gönüllüler’de bir sevinç havası esiyor. Eleme gecesinin ardından kritik yapan Gönüllüler “Biz şovumuza devam ederiz bu saatten sonra” diyerek iddialı konuşmalarda bulunuyor.