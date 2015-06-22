Survivor'da Hakan şike mi yaptı?

Dün akşam yayınlanan Survivor All Star'ın dokunulmazlık oyununda ilginç anlar yaşandı. Önceki gün ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, SMS'e çıkacak ilk ismi Hakan olarak belirlemişti. Hakan'ın son dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırları ve düşük performansı takım arkadaşlarının tepkisine yol açtı. Sakat olmasına rağmen yüksek performansla mücadele sergileyen Merve Aydın, Hakan'a isyan ederek "Doğukan'ı karşına rakip olarak yazmak için Gönüllüler takımına bilerek oyun verdin" dedi.

Ünlüler ve Gönüllüler, dokunulmazlık oyunu için dün akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele de 9-8 Ünlüler takımı öndeyken Merve Aydın rahatsızlığından dolayı oyunu bırakıp acil olarak hastaneye götürüldü.

Merve'nin rahatsızlığının ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken Hakan Hatipoğlu ve Doğukan Manço üst üste iki sayı vererek ikinci dokunulmazlığı da kaybetti.

Oyun boyunca sadece bir kez kazanan Hakan'ın oyunları bilerek kaybettiği iddia edildi.

Hakan'ın Gönüllüler takımından bir rakiple SMS'e çıkmak yerine kendi takımından Doğukan Manço'yla SMS'e çıkmayı tercih ettiği ve bu yüzden şike yaptığı iddia edildi.