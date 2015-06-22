T24 LogoT24 Logo
Magazin

Survivor'da Hakan şike mi yaptı?

Dokunulmazlık oyununda sergilediği düşük performansla sadece bir oyun kazanan Survivor Hakan, sosyal medyanın gündemine oturdu

22 Haziran 2015 14:58

Dün akşam yayınlanan Survivor All Star'ın dokunulmazlık oyununda ilginç anlar yaşandı. Önceki gün ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, SMS'e çıkacak ilk ismi Hakan olarak belirlemişti. Hakan'ın son dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırları ve düşük performansı takım arkadaşlarının tepkisine yol açtı. Sakat olmasına rağmen yüksek performansla mücadele sergileyen Merve Aydın, Hakan'a isyan ederek "Doğukan'ı karşına rakip olarak yazmak için Gönüllüler takımına bilerek oyun verdin" dedi.

Ünlüler ve Gönüllüler, dokunulmazlık oyunu için dün akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele de 9-8 Ünlüler takımı öndeyken Merve Aydın rahatsızlığından dolayı oyunu bırakıp acil olarak hastaneye götürüldü.

Merve'nin rahatsızlığının ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken Hakan Hatipoğlu ve Doğukan Manço üst üste iki sayı vererek ikinci dokunulmazlığı da kaybetti.

Oyun boyunca sadece bir kez kazanan Hakan'ın oyunları bilerek kaybettiği iddia edildi.

Hakan'ın Gönüllüler takımından bir rakiple SMS'e çıkmak yerine kendi takımından Doğukan Manço'yla SMS'e çıkmayı tercih ettiği ve bu yüzden şike yaptığı iddia edildi.

ETİKETLER

survivor hakanşike mi yaptıall starünlülerdoğukanmerve aydındokunulmazlıkbilerek verdisosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24