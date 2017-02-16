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Medya

Survivor'da Eser'e ceza mı geliyor?

"Bu davranışları seyirci hoş karşılamıyor"

16 Şubat 2017 14:31

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Eser West'in parkurdaki tahtayı tekmelemesiyle ilgili olarak “Benim bildiğim normalde parkurda bir mekanizmaya zarar verildiği takdirde ceza alması gerekir. Ama orada bir mekanizma olmadığı için ceza da almıyor, uyarı da almıyor. Yalnız bu davranışları seyirci hoş karşılamıyor" dedi.

Daha önce “Kısmetse Olur” adlı evlilik yarışma programı ile adını duyuran ve daha sonra ise Hande Yener’in klibinde rol alan Eser West, Survivor 2017’nin kadrosuna dahil oldu. Yarışmanın son bölümüde uğurlu yüzüğünün kırılmasına sinirlenen Eser parkurdaki tahtayı tekmeleyerek zarar verdi. Bu hareket beraberinde tartışmaları da getirdi. Programı yakından takip eden seyirciler bu tür durumlarda nasıl bir karar verildiğini merak ederken Eser’in ceza alıp almayacağını ise tartışmaya başladılar. Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Eser West'in parkurdaki tahtayı tekmelemesiyle ilgili olarak “Benim bildiğim normalde parkurda bir mekanizmaya zarar verildiği takdirde ceza alması gerekir. Ama orada bir mekanizma olmadığı için ceza da almıyor, uyarı da almıyor. Yalnız bu davranışları seyirci hoş karşılamıyor" youmunda bulundu.

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