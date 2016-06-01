Survivor'da elenen Yattara oldu

Oynanan iki dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımına kaptıran Ünlüler'de adaya veda etmesi muhtemel 3 adaydan Yattara Survivor'dan elendi.



Dokunulmazlık oyunlarının ikisini de Gönüllüler takımı kazanınca, Ünlüler takımından adaya veda etmesi muhtemel 3 aday belirlenmişti.



Nagihan, Semih ve Yattara'nın bulunduğu adaylar arasından İbrahima Yattara atılan SMS'ler sonucu en az oyu alarak adaya veda eden isim oldu.

Acun Ilıcalı'nın sonucu açıklamasının ardından Yattara gözyaşlarına hakim olamadı.



Sonuçların açıklanmasının ardından konseyde konuşan Yattara, "Söyleyeceğim bir şey yok. Buraya ailemi bırakıp geldim. Elimden geleni fazlasıyla yaptım. Söyleyeceğim başka bir şey yok umarım arkadaşlar başarılı olur. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.