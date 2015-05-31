'Survivor'da cinsellik ortadan kalkıyor, adadaki erkeklerin hepsi benim asker arkadaşım gibiydi'

Survivor All Star'da ilk elenen isim olarak sürpriz yapan Duygu Çetinkaya, Survivor’da cinsel hayatla ilgili olarak, "Adayı yaşamayan anlayamaz. İnsan aç ve ailesinden uzak. Bu süreçte “Aman ben şundan hoşlanayım”, “Birine bakayım” gibi şeyler düşünmüyorsun" dedi. "Survivor’da cinsiyet ortadan kalkıyor" diyen Çetinkaya, "Gerçekten oradaki erkeklerin hepsi benim asker ya da silah arkadaşlarım gibiydi. Aklımın ucundan geçmedi" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan (31 Mayıs 2015) Duygu Çetinkaya'nın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Adada aşk hayatı nasıldı?

Adayı yaşamayan anlayamaz. İnsan aç ve ailesinden uzak. Ya elenecek ya devam edeceksin. Bu süreçte “Aman ben şundan hoşlanayım”, “Birine bakayım” gibi şeyler düşünmüyorsun. Ben adada kimseden hoşlanmadım, açıkçası yarıştığım sezonlarda yarışmacılar arasında da böyle bir şey gözlemlemedim.

Ateşle barut... Hiç mi aklınızdan geçmiyor?

Hayır. Survivor’da cinsiyet ortadan kalkıyor. Orada bireyler konuşuyor.

Cinsellik mevzuuna gelelim...

Gerçekten oradaki erkeklerin hepsi benim asker ya da silah arkadaşlarım gibiydi. Aklımın ucundan geçmedi. İki hafta tuvalete bile çıkamadım, sen cinsellik diyorsun!

Herkesin merak ettiği sabit kamera konusuna gelelim...

Hem sabit, hem aktüel yani gezen kameralar var. Ama onlar asla bizimle diyalog halinde değil.

Sigara kullananlar içebiliyor mu?

Kesinlikle hayır. Zaten gitmeden önce uyarıyorlar “dayanamayacaksanız gelmeyin” diye. Benim iki, üç kere elim ayağım titredi, yalvardım ama yine de izin vermediler.

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