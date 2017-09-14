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Yaşam

Survivor'a katılabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyor

32 yaşındaki Akgül, sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır’dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüyecek

14 Eylül 2017 15:46

Survivor'a katılmak isteyen Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için Acun Ilıcalı'ya ulaşamayınca memleketi Iğdır'dan İstanbul'a yürüyor.

Iğdır Suveren Köyü’nde yaşayan Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu.

NTV'nin haberine göre, müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı.

32 yaşındaki Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

Akgül, sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır’dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüyecek.

Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandıracak.

Akgül, yürüyüş sırasında çekilen karelerinden bazılarını ise sosyal medyadan paylaşıyor.

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Cumali AkgülSurvivorIğdırİstanbulyürüyüş

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