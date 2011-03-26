Survivor'a kaçak çay istedi

T24 - Nihat Doğan, Survivor yarışması, kendisiyle özdeşleşen sözleri ve taklitleri hakkında konuştu.





Son dönemde kendisiyle ilgili yapılan taklitleri, çarpıtılan sözleri ve özellikle Survivor ünlüler yarışmasına katılmasıyla gündeme gelen Nihat Doğan, dün gece Saba Tümer ile Bu Gece programına konuk oldu.



Programa hasta bir halde katıldığını belirten Doğan, 5 gündür hastanede serum ve antibiyotik tedavisi uygulandığı söyledi.





ACUN'A MEYDAN OKUDU



Programda, halı saha maçlarındaki yenilmezliğiyle bilinen Acun Ilıcalı ve takımının, Nihat Doğan'ın takımına karşı nasıl küçük duruma düştüğünü anlatan ünlü türkücü, Acun Ilıcalı'ya PlayStation'da da meydan okudu.



Programa telefonla bağlanan Ilıcalı, Nihat Doğan'ın Playstation'daki iddiası için "Ağzından kaçmıştır" yorumunu yaptı. Çok iddialı olması durumunda hemen Nihat Doğan'la buluşabileceğini vurgulayan Ilıcalı, yeni bir maç için Nihat Doğan'dan tarih istedi. İkili Survivor yarışmasından sonrası için sözleşti.





SURVIVOR ADASI'NA KAÇAK ÇAY İSTEDİ



Adaya çekim yapmak için kendisinin de geleceğini söyleyen Saba Tümer, Nihat Doğan'a Türkiye'den bir isteğinin olup olmadığını sorunca, Nihat Doğan kaçak çayı sevdiğini ve isteyebileceğini söyledi.





TAKLİTLERİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?



Yetenek Sizsiniz yarışmasının birincisi olan Sefa Doğanay ile Yavuz Seçkin'in ekibinden olan İsmail Baki Tuncer'in yaptığı 'Nihat Doğan taklitleri' hakkında 'Taklitlerim bile bir numara' açıklamasını yapan ünlü türkücü, "Dünyada taklitlerinin yapılmasını isteyen tek şarkıcı benimdir herhalde" dedi. Sefa Doğanay'ın taklini çok başarılı bulduğunu belirten Doğan, Doğanay'a başarılar diledi.







