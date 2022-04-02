Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı

Survivor All Star'da mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da gönüllüler takımında mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le fotoğrafları ortaya çıktı.

2019 yılında Tuğsuz ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Peker, fotoğraflara "Üçüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı kazanan Ali Gürbüs kardeşim ile beraber Başpehlivanımızın antrenman hocalığını yapan kamuoyunda Survivor Hikmet Tuğsuz olarak bilinen kardeşim ayrıca da Elmalı Güreşleri'nin Güreş Ağası Muharrem Akkardeşim Antalya ilinde olduğumu öğrenince ziyaretime gelerek bana şeref verdiler onur verdiler" notunu yazmış.

Zaman zaman yarışmadaki asabi halleriyle dikkat çeken Hikmet Tuğsuz, 2016 yılında bir gece kulübüne iki gün üst üste yapılan silahlı saldırıda gözaltına alınmıştı. Hikmet Tuğsuz'un, antrenör ve milli güreşçilerin de bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.