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Survivor yarışmacıları günden güne eriyor

Büyük final için son iki haftaya girilen Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yarışmacıları günden güne eriyor.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Büyük final için son iki haftaya girilen Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yarışmacıları günden güne eriyor. 58 gündür adada olan yarışmacılardan Nihat Doğan 80 kilodan 66 kiloya, Taner 86 kilodan 72 kiloya, Derya Büyükuncu 96 kilodan 86 kiloya, Taçmin 63 kilodan 53 kiloya, Özge Ulusoy ise 59 kilodan 55 kiloya indi.

Survivor diyeti

Hiç balık tutamıyorlar

Habertürk gazetesinin haberine göre; adanın zorlu koşullarında yaşam mücadelesi veren yarışmacıları eriten diyet listesi şöyle oluştu:

"Sabahları yarım hindistancevizi, öğlen iki adet çiğ muz, akşamları tuzlu okyanus suyunda haşlanmış bir tabak muz, yakalanabilirse haftada bir yağsız okyanus balığı, gün boyu spor ve bol bol hareket..."



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