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Survivor Taner: Nihat sevgilimi çaldı

“Survivor”da ‘kanka’ olan Nihat Doğan ile Taner Tarlacı’nın arası ‘kız meselesi’ yüzünden açıldı.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - “Survivor”da ‘kanka’ olan Nihat Doğan ile Taner Tarlacı’nın arası ‘kız meselesi’ yüzünden açıldı.

“Yetenek Sizsiniz Türkiye”nin ardından katıldığı “Survivor” yarışmasıyla ünlenen Taner Tarlacı, önceki gece Asmalımescit’te görüntülendi.


Muhabirlerle sohbet eden Tarlacı, bir reklam filmi için Canan Taş’la kamera karşısına geçen Nihat Doğan’a ateş püskürdü:

“Duydum ki Canan’la Nihat reklamdan sonra sevgili olmuş. Nihat, Canan’ın eski sevgilim olduğunu biliyordu. İnsan kankasına bunu yapar mı? Bu nasıl kankalık? Her yerde ‘Ben delikanlıyım’ diye haykırıyor, bu mu onun delikanlılığı! Hiç boşuna inkar etmesin, benim kulağıma geldi. Nihat benim sevgilimi kaptı!”

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