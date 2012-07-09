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Survivor şampiyonu Nihat, Merve'yi yalanladı

Nihat Alptuğ Altınkaya Merve Büyüksaraç'ın "Adada o kadar da aç değildik. Yapım ekibi yemek veriyordu" iddialarına yanıt verdi

09 Temmuz 2012 14:33

Elendikten sonra ''Adada bize yemek veriliyordu'' açıklamalarında bulunan Survivor Ünlüler-Gönüllüler-2 yarışmacısı Merve Büyüksaraç'a yarışmayı kazanan Nihat Alptuğ Altınkaya'dan yanıt geldi.

Nihat Alptuğ Altınkaya ''Yemek veriyor olsalardı kimse bayılmazdı açlıktan, kendisi de bayıldı. Görüntülerde de var. Buzdolabı ödülü kazanmıştık, ödül ertesi gün geleceği için Acun abi içerisinden ufak tefek yiyecekler vermişti. Hakkımızdan verdikleri için ertesi gün de onları yemiştik. Açlıktan mı ölseydik? Bu söylediklerimin haricinde kimse yemek vermedi. Bütün arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyor. Merve bu laflarla bizim de hakkımızı yedi. Emeğimize saygısızlık yaptı, bizi de töhmet altında bıraktı. Merve hepimizin emeğine saygısızlık yaptı'' dedi.

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