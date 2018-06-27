Survivor kameramanı Baycın, Dominik'te hayatını kaybetti

Dominik'te çekimleri süren Survivor programında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, çantasını gasp etmek isteyenlerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivör ekibinde görevli Alper Baycın, bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Aycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Aycın’ı kalbinden bıçakladı. Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı.

Acun Ilıcalı Twitter hesabından "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim" paylaşımını yaptı.