T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Survivor kameramanı Baycın, Dominik'te hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı: Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik

27 Haziran 2018 23:55

Dominik'te  çekimleri süren Survivor programında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, çantasını gasp etmek isteyenlerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivör ekibinde görevli Alper Baycın, bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Aycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Aycın’ı kalbinden bıçakladı. Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. 

Acun Ilıcalı Twitter hesabından  "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim" paylaşımını yaptı.

 

ETİKETLER

Alper BaycınAcun Ilıcalısilahlı saldırıhayatını kaybetti

İlgili Video

Öldürülen kameraman Alper için Acun Ilıcalı'dan açıklama: Söyleyecek söz bulamıyorum

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24