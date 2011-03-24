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Survivor ekibi toplantı yaptı

Ünlü isimlerle yedi gönüllü yarışmacıyı ıssız adada bir araya getirecek 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler' adlı programın basın toplantısı dün

24 Mart 2011 02:00

T24 - Ünlü isimlerle yedi gönüllü yarışmacıyı ıssız adada bir araya getirecek “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” adlı programın basın toplantısı dün Çırağan Sarayı’nda yapıldı.



Toplantıya, 53 gün boyunca Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı bir adada mücadele edecek olan Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Zeynep Tunuslu, Pascal Nouma, Asena ve Ebru Destan ile yapımcı Acun Ilıcalı katıldı. Amerika’da bulunan Derya Büyükuncu’nun ise adaya adaya oradan geçeceği belirtildi. Yarışmaya katılacağı belli olduktan sonra internette hakkında çeşitli yorumlar yapılan Nihat Doğan, “İnternet geyikleri hep olacaktır. İnternette olan internette kalır.

İnternettekilerin hepsi geyik, sadece yılandan korktuğum doğru” dedi. Toplantıda, eski futbolcu Pascal Nouma’nın da “Yılan görürsem adayı terk ederim” diyen Nihat Doğan gibi yılan fobisi olduğu ortaya çıktı.


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