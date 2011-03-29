Survivor ekibi, Dominik yolunda...

T24 - “Survivor Ünlüler-Gönüllüler”de yarışacak ünlü isimler, önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yarışmanın yapılacağı Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı adaya uçtu.
Haftalar boyunca Dominik Cumhuriyeti’ndeki bir adada yaşayacak olan Nihat Doğan, Pascal Nouma, Özge Ulusoy, Zeynep Tunuslu, Ebru Destan ve Asena, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaştı. Yarışmacılar, uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'ALLAH’IM NİHAT’I SAĞ SALİM GÖNDER'
“Survivor Ünlüler-Gönüllüler”in en çok dikkat çeken isimlerinden Nihat Doğan, yarışmanın reyting rekorları kıracağını söyledi: “Acun Ilıcalı’nın dürüst bir insan olmasından dolayı bu yarışmaya katılmayı kabul ettim. Bir kere çok enteresan bir hava yakaladık. Programın tanıtımı dönmedi. Buna rağmen tüm Türkiye programdan haberdar. Herkes bu programı bekliyor. Sevenlerimizden öylesine mail’ler, öylesine telefonlar alıyoruz ki... Günler öncesinden bize dua edenler var, ‘Aman Allah’ım Nihat’ı sağ salim bize geri gönder. Nihat’ımız orada başarılı olsun’ diye. Reytingi bol, malzemesi bol bir program Türkiye’ye bekliyor. Ülke insanı sıkıntılı bir sürece giriyor seçimden dolayı. Umarız o gerginliğin sıkıntısını bizimle atarlar” Doğan, yaklaşan genel seçimlerle ilgili sevenlerine çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi: “Elinizi, ayağınızı öpeyim. Yalvarıyorum, seçim süreci içinde herhangi bir provokasyona mahal vermeyin. Bu ülke provokasyonlardan çok çekti. Acılar yaşayan ülkemi rabbime ve size emanet ediyorum.”
'ÜLKEMİN SON TOSTU'
Saçlarını kestirdiği dikkat çeken Nihat Doğan, havalimanında tost alırken “Son kez ülkemin tostunu yiyorum” dedi ve ekledi: “Biz bu savaşlara antrenmanlıyız. Gözümde korku yok. Ülkemi, milletimi ırk, din, dil ayırmadan çok seviyorum. Ülkemden hiç bu kadar ayrı kalmadım, ülkemi ve insanımı çok özleyeceğim.” 'YAPRAKLARDAN KIYAFET YAPACAĞIM'
Modacı Zeynep Tunuslu, yarışmaya oğlu için katıldığını açıkladı: “Ben hayvanlardan değil, insanlardan korkuyorum. En büyük korkum ise karanlık. Yanımda sadece not defterlerimi götürüyorum, orada günlük tutmayı planlıyorum. Adadaki boş vakitlerimde yapraklardan kıyafet yapacağım. Bu yarışma benim için tatil. Adada en çok oğlumu özleyeceğim. Yarışmayı kazanıp oğlumun eğitimine katkıda bulunmak istiyorum. Yanımda oğlumu da getirip birlikte yarışmayı çok istedim ama olmadı.” 'ŞAMPUANIMI İSTİYORUM'
Ebru Destan, en çok şampuan ve saç kremini özleyeceğini söyledi: “Hülya Avşar’ın programında ‘Adada doğal detoks yapacağız’ demiştim, Acun da mimikleriyle ‘Göreceksiniz siz detoksu’ ifadesi yapmış. Teknolojiden uzak kalmak zorlayacak bizi. Şampuanım ve saç kremimi özleyeceğim. Saçımı daha önce denizde yıkamamıştım, nasıl ayrılacak bu saçlar çok merak ediyorum.” 'BENİM PANİK ATAĞIM VAR'
Kendisini uğurlamaya gelen küçük yeğeni ve yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşayan Asena, “Yılanı sevmiyorum ama görsem zarar vermem. Panik atağım var, o yüzden yanımda ilaçlarımı da götürüyorum. Beni en çok zorlayacak olan ise uçak fobim. En çok kahvaltıyı özleyeceğim. Sabah denizde banyo yapmamıştım, farklı bir deneyim olacak.”
'MERVE OFLAZ’DAN TÜYOLAR ALDIM'
Bir hayli stresli olduğu gözlenen Özge Ulusoy, sık sık cep telefonuyla annesini aradı. Kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini ve sevenlerinden uzak kalacağı için üzgün olduğunu belirten Ulusoy, “Daha önce Survivor’da birinci olan Merve Oflaz’la görüşüp ondan tüyolar aldım. Çok büyük bir macera yaşayacağız ve geriye mutlu döneceğiz” diye konuştu.
'KULÜPLERİ ÖZLEYECEĞİM'
Yarışmacı arkadaşlarına moral veren Pascal Nouma, “Sevdiklerimden uzun bir süre ayrı kalacağım ama adada eğlenceli günler geçireceğiz. İstanbul’u çok özleyeceğim, özellikle de gece kulüplerini” dedi.