Survivor Didem, oryantalmiş

T24 - Survervor yarışmasında kendisini Didem Ceren olarak tanıtan yarışmacı, 1996 yılında "Oryantal Star" yarışmasına katılan Didem Kılıç olduğu ortaya çıktı.

Geçen cumartesi akşamı başlayan "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yarışmasındaki adaylar açıklandığında "Gönüllüler" kategorisindeki yarışmacılar arasındaki bir isim herkesin aklına "Bir yerden hatırlıyorum ama nereden?" sorusunu getirdi.

Yarışmaya "Gönüllüler" arasından katılan Didem, reklamcı olduğunu ve oyunculuk eğitimi aldığını söylemişti.

Ancak kendisini Didem Ceren olarak tanıtan yarışmacı, aslında 1996 yılında "Oryantal Star" yarışmasına Adana'dan katılan Didem Kılıç'tan başkası değildi.

Didem Kılıç Temmuz 2006 yılında ilk kez organize edilen "Oryantal Star" yarışmasına Adana'dan katılmış ve izleyenlerin hafızasında asık suratıyla yer etmişti.

Didem, 24 yaşında katıldığı "Oryantal Star" jüri üyelerinden Tanyeli tarafından asık yüzü nedeniyle sürekli uyarı alıyordu.



