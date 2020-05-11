Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor 2020 yarışmasında dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, eleme adayı için belirlenen isim Mert Öcal oldu.

Acun Ilıcalı, Anneler Günü nedeniyle yarışmacılara sürpriz yaparak, yarışmacılara annelerinden gelen videoları izlettirdi. Yarışmacılar annelerinden gelen videoları izlerken göz yaşlarına hakim olamadı.

Haftanın elemesi öncesinde bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar başa baş bir mücadele sergiledi.



Saniyelerle puanlar kazanılan dokunulmazlık oyununda son haftaların favori takımı Gönüllüler 10’a 4’lük skor ile ödülün sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü 3’te 3 yapan Ardahan’a verdi.

Eleme adayı belli oldu

Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Ünlüler takımı oldu. Dün yapılan konseyde Gönüllüler takımından Berkan eleme adayı olmuştu. Bu akşamki konseyde ise yapılan oylama sonucu Ünlüler takımında ilk eleme adayı Mert Öcal olarak belirlendi.