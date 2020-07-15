Survivor'da şampiyon belli oldu!

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.

Survivor'da finale kalan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven şampiyonluk için yarıştı.

SMS'le yapılan oylamada daha fazla oy alan Cemal Can, Survivor'ın şampiyonu oldu.

Sonuçlarının açıklanmasının ardından Cemal Can, "Burada iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu, tek bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin, sonucu ne olursa olsun. Birbirinizin kalbini kılmayın" açıklamasını yaptı.

İkinci olan Barış ise, "Survivor'a gelip şampiyon olmak herkesin hayali ama benden başka birini seçecek olsaydım Cemal Can'ın şampiyon olmasını isterdim, o yüzden gönlüm çok rahat" dedi.