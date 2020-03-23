Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

Survivor 2020'nin 22 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyuncu heyecanı yaşandı. Konseyde yapılan oylama sonrasında ise 1. eleme adayı Ceyhun Uzun oldu.



Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.



Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık çarşamba günleri de yayın olacağını açıklayarak o gün performans birincileri oyunu oynanacağını duyurdu.

Konseyde yapılan oylama sonrasında ise 1. eleme adayı Ceyhun Uzun oldu.