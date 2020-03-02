Survivor'da iki oyuncu diskalifiye edildi

Survivor'da geçtiğimiz hafta yarışmaya sonradan katılan Erman Altıkardeş kısa sürede diskalifiye oldu. Altıkardeş, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonucunda adadan ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklarla beraber Survivor'da 4 kişi elenmeden adaya veda etmiş oldu.
Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı Erman Altıkardeş ile ilgili kararını açıklayan Acun Ilıcalı, “Erman'ın biz Survivor'a adapte olamadığını ve dünyanın en zor yarışmasında devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.