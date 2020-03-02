Survivor'da iki oyuncu diskalifiye edildi

Diskalifiye olan Erman Altınkardeş‘in yanında adaya bir isim daha veda etti. Ilıcalı, Fatma Günaydın hakkında, “Doktorumuz Metin Kuş tarafından yapılan bütün incelemelerin sonrasında ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarı boyutta olduğunu gördük. Metin Kuş ile yapılan son toplantı sonrası Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız” ifadelerine yer verdi.