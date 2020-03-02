T24 LogoT24 Logo
Gündem

Survivor'da iki oyuncu diskalifiye edildi

02 Mart 2020 10:44

Survivor'da geçtiğimiz hafta yarışmaya sonradan katılan Erman Altıkardeş kısa sürede diskalifiye oldu. Altıkardeş, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonucunda adadan ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklarla beraber Survivor'da 4 kişi elenmeden adaya veda etmiş oldu.
 
Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı Erman Altıkardeş ile ilgili kararını açıklayan Acun Ilıcalı, “Erman'ın biz Survivor'a adapte olamadığını ve dünyanın en zor yarışmasında devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.

Diskalifiye olan Erman Altınkardeş‘in yanında adaya bir isim daha veda etti. Ilıcalı, Fatma Günaydın hakkında, “Doktorumuz Metin Kuş tarafından yapılan bütün incelemelerin sonrasında ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarı boyutta olduğunu gördük. Metin Kuş ile yapılan son toplantı sonrası Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 2 hafta önce Acun Ilıcalı Survivor’un henüz ilk gününde sakatlanan Uğur Pektaş‘ın yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etmişti. Acun Ilıcalı ayrıca Şaziye İvegin Üner‘in de sakatlığı nedeniyle Survivor’a devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Survivor’da 4 kişi elenmeden adaya veda etmiş oldu.

ETİKETLER

survivordiskalifiyeiki kişierman altıkardeşfatma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24