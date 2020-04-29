Survivor'da Gizem elendi, Demet Akalın, "As bayrakları, yarabbi şükür" diye sevindi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 6 kişinin eleme potasında olduğu konseyde adaya veda eden isim gönüllüler takımından Gizem Birdan oldu. Survivor'da gösterdiği performansla eleştirilen yarışmacının elenmesine en çok Demet Akalın sevindi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, "As bayrakları, yarabbi şükür" mesajını paylaştı.

Survivor'ın sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın, yarışmacılar ve oyunlarla ilgili yorum yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak gönüllüler takımından Gizem'in sürekli oyun kaybetmesine sinirlenen şarkıcı, dünkü bölümde Gizem elenmesine çok sevindi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor', 28 Nisan Salı akşamı 60. bölümüyle ekranlara geldi. İletişim oyunu heyecanı ardından ada konseyinin yapıldığı gecede ünlüler takımından; Ersin, Yunus Emre, Sercan potaya girerken, gönüllüler takımından da Gizem, Ardahan ve Yasin eleme adayı oldu.

Gelen SMS oylarının ardından gönüllüler takımından Gizem Birdan, adaya veda eden isim oldu. Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın ise Gizem'in elenmesine çok sevindi. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Akalın, "As bayrakları, yarabbi şükür" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Şarkıcı, geçen hafta da Gizem'in oyun kaybedip "Yıldım artık" diyerek ağlamasına sinirlenmiş "Biz de yıldık Gizem. Allah aşkı için git ne olur git. Saç baş yoluyoruz artık" ifadelerini kullanmıştı.