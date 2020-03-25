Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'un 24 Mart Salı akşamı yayınlanan 27. bölümünde elenen isim Ceyhun Uzun oldu.

İlk olarak iletişim oyununda karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları, daha sonra eleme konseyinde toplandı. Ceyhun'un eleme potasında yer aldığı Survivor'da en fazla 2 oyu alan yarışmacı, diğer eleme adaylarını belirledi.



Survivor'da iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarışmacıları, arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.

Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.

Yapılan oylama sonrasında Survivor'dan bu hafta elenen isim Ceyhun Uzun oldu.