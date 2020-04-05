Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışta kazanan takım Gönüllüler oldu.

Ünlüler: 4 – Gönüllüler: 10

Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Ödül oyununu Ünlüler kazandı

Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu.

Ünlüler: 5 – Gönüllüler 3

Ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.