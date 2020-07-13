Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2020 finalde yarışmaya veda eden isim Berkan Karabulut oldu.

Survivor'da büyük final öncesi bir eleme heyecanı daha yaşandı.

Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazandığı Survivor'da bu hafta eleme adayları Berkan, Barış ve Yasin oldu.

En az SMS'i alan Berkan, adaya veda etti.

Berkan Karabulut kimdir?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşında futbol oynamaya başlayan Berkan Karabulut, sadece futbolla değil, sporun pek çok dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı.