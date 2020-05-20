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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Mert Öcal adaya veda etti

20 Mayıs 2020 01:00

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Ünlüler takımından Mert Öcal oldu. 

Yasin Mert ve Aycan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2020'de ilginç bir konsey yaşandı. SMS sıralamasında göre en çok oyu alan Barış ve Elif Survivor eleme adayı olarak Cemal Can ve Sercan'ın ismini verdi.

Eleme adayları Survivor 2020'nin 81. bölümünde Mert, Yasin, Aycan, Cemal Can, Sercan olarak belirlendi.

Yapılan oylama sonunda Acun Ilıcalı Survivor'da oylama sonuçlarını açıkladı.19 Mayıs Survivor'dan elenen isim bu hafta Mert Öcal oldu.

Mert'in elenmesi ünlüler ve gönüllüler takımında herkesi şaşırttı. 

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