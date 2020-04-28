Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor’da bu hafta yarışmadan elenen isim gönüllüler takımından Gizem oldu.

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayları gönüllüler takımından Gizem ve ünlüler takımından Yunus Emre olmuştu.

Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu. Aycan'ın ardından en çok oy alan isim Mert oldu. Aycan, ''Elenmeyeceğini bildiğim için ve çok fazla oy aldığını düşündüğüm için Ersin ağabeyin adını söylüyorum'' dedi. Barış da elenmesi yönünde Sercan'ın adını söyledi.

Gönüllüler takımından en çok oy alan ilk isim Cemal Can, ikinci isim ise Barış oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak Yasin'in adını söyledi. Barış da ''Kalacağından emin olduğum için Ardahan diyorum'' dedi. Bu isimlerin söylenmesinin ardından eleme adayları Gizem, Yunus Emre, Yasin ve Ardahan oldu.