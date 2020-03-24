Survivor'da acil durum konseyi toplandı: Acun Ilıcalı Koronavirüs'ü anlattı

Ilıcalı, son olarak, "Gerçekten gecelerini gündüze katarak sürekli olarak çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın bu döneme ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anlıyoruz. Onları çok seviyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Görevli olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızdan da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Sağlıktan daha değerlisi yok. Zor bir dönem. Hep birlikte inşallah aşacağız. Ülke olarak neleri atlatmadık ki... Kalbimiz, gönlümüz ülkemizdeki vatandaşlarımızla. İnşallah yeniden güzel günler görürüz" diyerek konseyi bitirdi.