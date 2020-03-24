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Koronavirüs

Survivor'da acil durum konseyi toplandı: Acun Ilıcalı Koronavirüs'ü anlattı

24 Mart 2020 10:05

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020', dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunun ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yaparak yarışmacıları Koronavirüs konusunda bilgilendirdi. İki aydır her şeyden uzakta olan yarışmacılar, Koronavirüs'ün tüm dünyayı özellikle Türkiye'yi etkilediğini duyunca çok şaşırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, 'Survivor' yarışmasının da gündemi haline geldi. Dominik'te çekimleri yapılan 'Survivor'da iki aydır her şeyden habersiz olan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla çok şaşırdı. Dünkü bölümde acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, Koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı.

Milliyet'in haberine göre Dominik'e geldikleri tarihte sadece Çin'in Vuhan bölgesinde olan salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarının hiçbirinde hastalık olmadığını söyledi. Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Onlarla temas halindeyiz. İlk önce Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında."

"Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Acil durumlar için bankalar ve marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Ülkemizde de sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu."

Dominik'te çekim yaptıkları yerde aldıkları tedbirleri de anlatan Ilıcalı, "Bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi.

Öte yandan Acun Ilıcalı, ailelerden talep gelmesi durumunda ise yarışmacılar ve ailelerinin iletişim kurabileceğini de söylerken, iki oğlu olan Parviz'in ailesiyle görüşmesi için tolerans tanıdıklarını açıkladı.

Türkiye'de her gece sağlık çalışanları için yapılan alkış desteğinden de bahseden Ilıcalı, yarışmacılardan alkış isteyerek bu akıma destek oldu.

Ilıcalı, son olarak, "Gerçekten gecelerini gündüze katarak sürekli olarak çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın bu döneme ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anlıyoruz. Onları çok seviyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Görevli olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızdan da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Sağlıktan daha değerlisi yok. Zor bir dönem. Hep birlikte inşallah aşacağız. Ülke olarak neleri atlatmadık ki... Kalbimiz, gönlümüz ülkemizdeki vatandaşlarımızla. İnşallah yeniden güzel günler görürüz" diyerek konseyi bitirdi.

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