Survivor'da acil durum konseyi toplandı: Acun Ilıcalı Koronavirüs'ü anlattı

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020', dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunun ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yaparak yarışmacıları Koronavirüs konusunda bilgilendirdi. İki aydır her şeyden uzakta olan yarışmacılar, Koronavirüs'ün tüm dünyayı özellikle Türkiye'yi etkilediğini duyunca çok şaşırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, 'Survivor' yarışmasının da gündemi haline geldi. Dominik'te çekimleri yapılan 'Survivor'da iki aydır her şeyden habersiz olan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla çok şaşırdı. Dünkü bölümde acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, Koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı.