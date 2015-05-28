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Survivor All Star'da bu hafta kim birinci oldu, kim elendi?

Survivor All Star'da Hakan ve Berna'nın ilk aday olduğu SMS oylamasında diğer adaylar ise Serenay ve Anıl'dı

28 Mayıs 2015 12:07

Survivor'da yavaş yavaş finale yaklaşılıyor. Bu hafa adaya veda eden Ünlüler takımından Berna oldu.

Hakan ve Berna'nın ilk aday olduğu SMS oylamasında diğer adaylar ise Serenay ve Anıl'dı. Yapılan oylamalardan sonra Survivor All Star'dan elenen isim Berna oldu.

Eleme gecesinde heyecan doruktaydı. Elenen isim sosyal medyada sürpriz olarak yorumlandı.

Survivor Ünlüler SMS sıralamasının tam listesi şöyle:

1. Merve Aydın

2. Hakan Hatipoğlu

3.Seranay Aktay

4. Anıl Tetik

5. Berna Canbeldek

6. Doğukan Manço

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