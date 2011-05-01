Survivor adasında hazine çıktı!

T24 - Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler- Gönüllüler Yarışması’nın yapıldığı Dominik Adası’nda 1500’lü yıllardan kalma hazine bulundu!







Bir balıkçının şans eseri bulduğu ve sattığı gümüş sikkenin ardından adaya giden dalgıçlar Karayipler’deki en eski gemi enkazını buldu. Habertürk'ün haberine göre; kış aylarına rastlayan arama çalışmaları, soğuk nedeniyle çok derin yapılmasa da, bulunan hazinenin milyon dolarlar değerinde olduğu belirtiliyor.



Yarı yarıya paylaşacaklar

Deep Blue Marine ekibinin yaptığı çalışmalarda milyon dolarlık 700 gümüş sikke, yeşim taşı heykelleri ve Şamanik ritüellerde kullanıldığı düşünülen aynalı taşlar bulundu. Aradan geçen 500 yılı aşkın zamana rağmen söz konusu para ve heykellerin iyi durumda oldukları gözlendi. Enkazın hangi gemiye ait olduğuyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmazken, İspanya’ya gitmekte olduğu ve fırtına nedeniyle battığı tahmin edildi.

Arama ekibiyle anlaşma imzalayan Dominik Cumhuriyeti hazineyi yüzde 50- 50 paylaşacak. Derya Büyükuncu, Asena, Nihat Doğan, Pascal Nouma, Özge Ulusoy ve Ebru Destan gibi ünlülerin yer aldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasını izleyen Türk tatilciler vize gerekmeyen Dominik’e akın etti. Türklerin yoğun talebi üzerine seyahat acenteleri adaya turların sayısını artırdı. Satışlar yüzde 30 oranında arttı.





