Survivor 2019 yayın tarihi belli oldu

TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, bu sezon Survivor 2019'un 2 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.

Ilıcalı, aynı zamanda Survivor yarışmacılarının seçiminin bu yıl farklı bir şekilde yapılacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor’ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı.

İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.

Survivor 2019 adayları için tıklayın