T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Survivor 2019 yayın tarihi belli oldu

Yarışmacılar, anketle belirlenecek

01 Ocak 2019 23:31

TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, bu sezon Survivor 2019'un 2 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.

Ilıcalı, aynı zamanda Survivor yarışmacılarının seçiminin bu yıl farklı bir şekilde yapılacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor’ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı.

İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.

Survivor 2019 adayları için tıklayın

 

ETİKETLER

acun ılıcalısurvivor 2019yarışmacıkimanket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24