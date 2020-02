Survivor 2018'de sakatlanan Ecem'in yerine gelecek yarışmacı belli oldu

Survivor 2018’de Gönüllüler Takımı’ndan All Star Takımı’na gönderilen Ecem Karaağaç’ın yerine gelecek isim belli oldu.

Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Survivor2018 All Star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek dahil olmuştur, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor 2018’de Gönüllüler Takımı’ndan All Star Takımı’na gönderilen Ecem Karaağaç bir hafta All Star ile oynadıktan sonra rahatsızlanmış ve Gamze’nin rahatsız olduğu zamanda dinlenmeye alınmıştı. Acun Ilıcalı daha, Survivor doktoru Metin Kuş'un raporu doğrultusunda Ecem'in devam edemeyeceğinin belli olduğunu açıklamıştı. Ilıcalı, Ecem hakkında şu bilgileri vermişti:

“Ecem biliyorsunuz yarışamıyordu ve takımda değildi. Bir kaç gündür de adada yoktu. Doktorumuz son ana kadar düzelme olur mu diye bekledi. Doktorumuz Metin Kuş bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyeğini söyledi. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Ecem'in Survivor

macerası bitmiş oldu. All Star takımına önümüzdeki günlerde yedek bir oyuncu gelecek”

Ecem Karaağaç, Survivor öncesinde Göz6 yarışmasında Ramazan ile birlikte yarışmış ve son 4’e kalmıştı. Geçen yıl yarışan Berna Keklikler ve Erdi birinci olunca Ecem Survivor’a katılamamıştı.

Berna Canbeldek kimdir?

Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.