Survivor 2017'nin kadrosu tamam; işte yarışmacıların listesi

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, TV8'de yayınlanacak Survivor 2017 yarışmasında yarışacak isimlerin belli olduğunu aktardı. Eyüboğlu, ünlüler takımında yarışacak isimleri "İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay, boksör Adem Kılıççı; Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül" diye sıraladı.

Eyüboğlu ayrıca, Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur'da geçtiğimiz sezon yarışan Eser West'in de gönüllüler takımında yer alacağını duyurdu. Eyüboğlu'nun yayınladığı listeye göre gönüllüler takımında yer alan isimler şöyle;

Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.

Ali Eyüboğlu'nun "Survivor 2017'nin kadrosu tamam" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sadece yarışma tutkunlarının değil, rakip kanal yöneticilerinin de merakla beklediği ‘Survivor 2017’nin kadrosu belli oldu.

Acun Ilıcalı, ‘Survivor 2017’de yarışacak ünlülerden Serhat Akın ve İlhan Mansız’ı sosyal medya hesaplarından açıklamıştı.

İşte Ali’ce farkıyla ‘Survivor 2017’de yarışacak ‘Ünlüler’in tam listesi:

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıççı.

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

Yarışmanın bir de ‘Gönüllüler’ takımı var. Bu yıl da Dominik’te yapılacak yarışmaya ‘Survivor Türkiye’ tarihinde görülmemiş bir başvuru oldu.

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti.’Göz6’dan üç kişinin katılacağı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle:

Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.

‘Survivor’ her yıl şubat sonu, mart başı gibi başlıyordu.