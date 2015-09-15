Survivor 2016'nın ünlü yarışmacıları kimler olacak?

Survivor All Star mücadelesi kaldığı yerden devam ederken, yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor'ın 2016 kadrosundaki isimler merakla bekleniyor.

İşte Survivor 2016 için adı geçen ünlüler:

Gökhan Tepe, Tolgahan Sayışman, Kerem Bursin, Bu Tarz Benim yarışması ile adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, Anadolu Efes'in pon pon kızlarından biri olan Tuğba İldiz, Şeref Meselesi dizisiyle adından söz ettiren Yasemin Allen, şarkıcı Özgün, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile benzerliğiyle dikkatleri çeken İsmail Filiz, Ütopya'da yarışmacı olan İnci Satır, Selin Şekerci, 2006’da Kenan İmirzalıoğlu ile oynadığı “Son Osmanlı Yandım Ali” filmiyle adını duyuran Ukrayna’da 2005’de güzellik kraliçesi Anna Babkova, Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin.